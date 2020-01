A Camioneta Mágica tem nova paragem agendada no Forum Madeira no próximo fim-de-semana!

Construir dominós gigantes, colorir origamis e aprender inglês ao mesmo tempo! Esta é a programação para este sábado e domingo da Camioneta Mágica do Forum Madeira, que vai deixar os mais pequenos ansiosos por mais diversão!

A Camioneta Mágica vai voltar a fazer a sua já habitual paragem na Praça Central do Forum Madeira, com a animação contagiante da Vanusca e Amigas da Pequenada e isto para além do bom humor e carisma dos motoristas mais divertidos da Ilha de Madeira. A aprendizagem é uma constante das atividades do Forum e nunca é deixada de parte!

Visite o Forum Madeira com os mais pequenos que irão certamente soltar as gargalhadas que marcarão o tom dos dias de fim-de-semana, a partir das 11h30 na Praça Central.

O momento é seu. Viva-o!