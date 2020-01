2020 começou... bora lá começar a planear as férias

O MSC Meraviglia vem recheado de detalhes tão preciosos como extraordinários, que oferecem a melhor experiência de navegação em qualquer estação do ano.

Quando estiver a bordo, poderá desfrutar das excelentes opções de cozinha de topo e de um mundo fantástico de entretenimento, com novos espaços panorâmicos, um lounge de popa inovador, que oferece uma visão espectacular do mar, uma promenade interior que ocupa dois andares, coberto por uma cúpula de LED de 480m², para além de uma área fantástica para diversão que está ligada a um parque aquático externo. Para além disso, é um dos navios que vai navegar no Norte da Europa entre Maio e Setembro, com os seguintes itinerários:

Opção 1 - 7 noites - Copenhaga (Dinamarca), Helsínquia (Finlândia), São Petersburgo (Rússia), Tallin (Estónia), Kiel (Alemanha), Copenhaga (Dinamarca) - Desde €769,00 por pessoa em cabine interior.

Opção 2 - 7 noites - Copenhaga (Dinamarca), Hellesylt / Geiranger (Noruega), Alesund (Noruega), Flaam (Noruega), Kiel (Alemanha), Copenhaga (Dinamarca)- Desde €769.00 por pessoa em cabine interior .

Opção 3 - 14 noites - Copenhaga (Dinamarca), Helsínquia (Finlândia), São Petersburgo (Rússia), Tallin (Estónia), Kiel (Alemanha), Copenhaga (Dinamarca), Hellesylt / Geiranger (Noruega), Alesund (Noruega), Flaam (Noruega), Kiel (Alemanha), Copenhaga (Dinamarca)- Desde 1289.00 por pessoa em cabine interior.

