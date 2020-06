No âmbito do projecto ‘Em viagem’ comentada, hoje Vitor Magalhães comenta a obra de Nuno Henrique ‘Os Trabalhos do Paraíso’, 2019.

Nuno Henrique nasceu no Funchal em 1982, vive e trabalha entre Portugal e Nova Iorque. O seu trabalho tem-se focado sobretudo na conjugação da escultura e do desenho. Expõe regularmente desde 2009.

Recorde-se que esta é uma iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.