‘Visitas cantadas’ prosseguem gravações no Funchal

O projecto ‘Visitas Cantadas’ que decorre na cidade do Funchal, está na recta final das gravações. Esta iniciativa do Governo Regional, realizada através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, está em gravações desde a passada segunda-feira, 4 de Maio, na Quinta Magnólia, passando pelo Universo de Memórias João Carlos Abreu, Casa-Museu Frederico de Freitas, Museu Quinta das Cruzes e por último, o Museu de Fotografia da Madeira. Atelier Vicente´s,, cujas filmagens estão marcadas para esta sexta-feira, 8 de Maio, respeitando as recomendações de distanciamento social e a utilização de máscaras.

Depois de ter passado pelos concelhos da Calheta, São Vicente, Ponta do Sol, Ribeira Brava e Machico, para além do MUDAS, Solar do Aposento, Centro Cultural John Dos Passos, Museu Etnográfico da Madeira e Solar de São Cristóvão, o projecto centra-se agora nos vários espaços culturais da capital madeirense.

O Secretário Regional de Turismo e Cultura, marcou presença, ontem, na Quinta Magnólia, espaço reaberto ao público a 31 de Julho de 2019, e onde se encontra a nova galeria dedicada à arte contemporânea, que mantém a exposição das obras de 22 artistas madeirenses, intitulada ‘em viagem’.

Este espaço contou com Vânia Baganho, que à semelhança dos restantes artistas, interpretou duas canções.

Recorde-se que a escolha musical dos dez cantores, é maioritariamente de interpretações em português, com realização a cargo de Eduardo Costa, produção de Maria da Paz, música de Paulo Ferraz, som de Luís Nunes e coordenação da Direcção Regional da Cultura.

Com oito anos de carreira, Vânia Baganho que habitualmente actua nas unidades hoteleiras, participou no ‘Show de Dança’ e gere actualmente o projecto ‘Live Brisk’.

A partir de hoje, pode ser visto nas plataformas digitais dos museus, as fotos dos bastidores das gravações, bem como o “teaser” de promoção dos artistas, apelando à divulgação e partilha do projecto, convidando a comunidade a visitar os espaços e museus, assim que for oportuno.

Os vídeos encontram-se também alojados no novo canal youtube da DRC ‘Madeira Cultura’, em https://www.youtube.com/watch?v=XSyyj5Y42ag