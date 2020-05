‘Visitas Cantadas’ promovidas no Museu de Fotografia da Madeira

O Museu de Fotografia da Madeira, Atelier Vicente´s apresenta hoje, na sua plataforma de Facebook, os bastidores da gravação do projecto ‘Visitas Cantadas’, que decorreu ontem à tarde.

Atendendo à actuação da fadista Sofia Ferreira e de Pedro Marques, e em homenagem ao fado, elevado à categoria de Património Cultural da Humanidade pela UNESCO, em Novembro de 2011, um dos elementos da equipa do museu editou algumas das fotografias dos bastidores, recriando o ambiente do século XIX, tirando partindo dos cenários que o museu possui no estúdio fotográfico.

Os vídeos das 20 músicas que totalizam o projecto têm a sua estreia marcada para 20 de Maio, no canal Youtube ‘Cultura Madeira’.

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, acompanhou a gravação de ontem.