Ultra Music Festival em Miami cancelado devido ao novo coronavírus

O Ultra Music Festival 2020, evento de música electrónica agendado para os dias 20, 21 e 22 de Março, em Miami, será adiado, possivelmente por um ano, noticiou ontem o Miami Herald.

A decisão de adiar a referida edição de um dos mais famosos festivais de música electrónica do Mundo foi tomada durante uma reunião entre o presidente da câmara de Miami e os representantes do ‘Ultra’, de acordo com várias fontes familiarizadas com o assunto. Antes da reunião, o presidente Francis Suarez e o comissário Joe Carollo disseram aos jornalistas que queriam adiar o evento devido a preocupações com a disseminação do novo coronavírus (COVID-19).

As autoridades da cidade ainda não anunciaram detalhes sobre esta mudança, visto que os advogados estão a resolver as questões legais ligadas à decisão, incluindo a duração do atraso, por isso não haverá um anúncio oficial até esta sexta-feira.