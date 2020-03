O grupo de Teatro Alforria, da EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia foi o grande vencedor da XXVIII edição do Festival Carlos Varela com a peça ‘Só voa quem se atreve a fazê-lo’, uma adaptação de António Garcês e Magda Saraiva, a partir de História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar, de Luís Sepúlveda.

A EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia estará agora no Teatro Municipal Baltazar Dias, a 30 de Maio, às 18 horas, onde apresentará publicamente a peça vencedora.

O Festival Carlos Varela acolheu esta sexta-feira, 6 de Março, o grupo de Teatro de Santa Cruz, da EBS Santa Cruz, com ‘O sonho recuperado’, um trabalho original de Vera Gomes.

Seguiu-se o grupo do Clube de Teatro da EBS do Estreito de Câmara de Lobos, com ‘Violências... no namoro’ e a peça ‘Chamava-se Gabriel - Uma história sobre a (In)diferença’, adaptação de A História do Homem Calado, de Valter Hugo Mãe, pelo Clube de Teatro da EB do Porto Santo, EBS Dr. Francisco de Freitas Branco.

A cerimónia de encerramento contou com a actuação do grupo de ginástica Rítmica ‘O Liceu’, a ‘Olimpíada do livro’, actuação do Teatro Bolo do Caco, e a entrega de prémios com a presença do Secretário da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, da Vereadora da Cultura da Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, da Chefe da divisão de cultura e turismo da Câmara Municipal do Funchal, Sandra Assunção da Nóbrega e da presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Jaime Moniz, Ana Isabel Freitas.

Conheça a lista dos vencedores

Prémio de Melhor Actor

Aluno David Francisco

Grupo Teatro da Alforria

Escola Escola B2/3 Horácio Bento Gouveia

Trabalho “Só voa quem se atreve a fazê-lo”

Autoria António Garcês e Magda Saraiva

Prémio de Melhor Actriz

Aluna Rubina Corte

Grupo Voo à Fantasia

Escola Escola B2/3 e Secundária Padre Manuel Alvares

Trabalho “AM/FM”

Autoria Lilia Pereira e Vanda Caixas

Prémio de Melhor Encenação

Grupo Voo à Fantasia

Escola Escola B2/3 e Secundária Padre Manuel Álvares

Trabalho “AM/FM”

Autoria Lilia Pereira e Vanda Caixas

Prémio de Melhor Realização Plástica

Grupo Voo à Fantasia

Escola Escola B2/3 Padre Manuel Alvares

Trabalho “AM/FM”

Autoria Bernardino Costa, Elisabete Andrade e Vanda Caixas

Prémio de Melhor Sonoplastia

Grupo Grupo de Teatro Alforria

Escola Escola B2/3 Horácio Bento Gouveia

Trabalho “Só voa quem se atreve a fazê-lo”

Autoria António Garcês e Magda Saraiva (dramaturgia)

Prémio de Melhor Texto

Grupo Teatro O Moniz – Carlos Varela

Escola Escola Secundária Jaime Moniz

Trabalho “Combustão”

Autoria Célia Gonçalves (dramaturgia)

PRÉMIO CARLOS VARELA

Grupo Grupo de Teatro Alforria

Escola Escola B2/3 Horácio Bento Gouveia

Trabalho “Só voa quem se atreve a fazê-lo”

Autoria António Garcês e Magda Saraiva

MENÇÕES HONROSAS

Motivo Realização Plástica

Grupo Pollés Máskes

Escola EB 2/3 Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior

Trabalho “Sonho de uma Noite de Verão”

Motivo Realização Plástica

Grupo Teatro O Moniz – Carlos Varela

Escola Escola Secundária Jaime Moniz

Trabalho “Combustão”

Autoria Célia Gonçalves (dramaturgia)

Louvores

Aluno Valentina

Motivo Desempenho

Grupo Pollés Máskes

Escola Escola B2/3 Dr.Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior

Trabalho “Sonho de uma Noite de Verão”

Aluno Matilde

Motivo Desempenho

Grupo Pollés Máskes

Escola Escola B2/3 Dr.Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior

Trabalho “Sonho de uma Noite de Verão”

Aluno Diogo de Pedro Pereira

Motivo Desempenho

Grupo Clube de Teatro

Escola Escola B2/3 e Secundária de Porto Santo

Trabalho “Chamava-se Gabriel – Uma História sobre a (In)diferença”

Autoria José Campino

Aluno Inês Cortez

Motivo Desempenho

Grupo Teatro da Alforria

Escola Escola B2/3 Horácio Bento Gouveia

Trabalho “Só voa quem se atreve a fazê-lo”

Aluno Afonso Silva

Motivo Desempenho

Grupo Teatro da Alforria

Escola Escola B2/3 Horácio Bento Gouveia

Trabalho “Só voa quem se atreve a fazê-lo”