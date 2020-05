A Câmara Municipal do Funchal (CMF) deu início esta segunda-feira (dia 4 de Maio) às obras de reabilitação no Teatro Municipal Baltazar Dias. A intervenção, no valor de 130 mil euros, tem uma duração prevista de três meses, pelo que deverá estar pronta para o início da próxima temporada artística.

O presidente Miguel Silva Gouveia explica que a autarquia “decidiu antecipar as obras que estavam previstas para o Verão, dada a situação em que nos encontramos de momento, com o Teatro encerrado ao público devido à pandemia de covid-19”.

Miguel Silva Gouveia refere que “a eventual reabertura do Teatro durante este período não fica em causa, porque as obras iniciadas não prejudicam o seu funcionamento geral”. Com efeito, o autarca garante que, “no arranque da próxima temporada artística, teremos renovadas condições de utilização em todos os espaços deste edifício icónico, não só na plateia e no palco, mas igualmente no salão nobre e na teia da sala, que também poderá acolher, como já aconteceu no passado, várias iniciativas culturais”.

Além do Baltazar Dias, o município tem também em curso obras no edifício dos Paços do Concelho, onde decorre a substituição de pavimentos envelhecidos em várias áreas, aproveitando que as visitas guiadas estão igualmente suspensas.

“No Funchal, a cultura continua a ser encarada como um bem essencial, mesmo em tempos de crise”, conclui o presidente.