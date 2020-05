Summer Opening adiado para 2021

O Summer Opening acaba de ser adiado para 2021 com data, cartaz e processo de ingresso ainda por definir.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a organização do evento baseou a sua decisão no anúncio do Governo da República sobre a proibição dos festivais até 30 de Setembro.

“A decisão será ainda submetida à apreciação da Assembleia da República pelo que estaremos atentos aos desenvolvimentos e atempadamente daremos todas as informações relativas a novas datas, cartaz e bilhetes. Até lá, mantenham-se seguros. Obrigado pelo apoio e compreensão”, pode ler-se no curto comunicado.

Recorde-se que a 2 de Abril a organização do Summer Opening decidiu adiar o evento para os dias 10, 11 e 12 de Setembro de 2020 “devido à conjuntura resultante do surto de covid-19”. O certame estava inicialmente programado para os dias 23, 24 e 25 de Julho, no Parque de Santa Catarina, no Funchal, e moldou-se para o último mês do Verão em formato Summer Closing.

Na altura, a produtora explicou que no topo das prioridades “estará sempre a salvaguarda da segurança e bem estar do público, artistas e todos os envolvidos na realização do evento” e como tal iria agir “sempre em conformidade com as indicações das autoridades competentes”.