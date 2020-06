Santa Casa do Funchal recebe amanhã o projecto ‘A Orquestra Solidária’

O projecto ‘A Orquestra Solidária’ terá amanhã um momento musical, protagonizado pela Madeira Camerata, que irá actuar na Santa Casa da Misericórdia, no Funchal.

“Nesta nova normalidade, onde um pouco por toda a Europa, as instituições culturais ligadas à música reúnem esforços para desencadear uma actividade, proporcionando aos seus músicos a oportunidade de se reencontrarem e desenvolverem a extraordinária magia que é fazer música entre si e ao vivo, e para o público, a Orquestra Clássica da Madeira também se reinventa e direcciona a sua energia e música a projectos artísticos solidários, levando-a a instituições que se dedicam a proteger pessoas em condição social mais fragilizada”, explica o seu director artístico, Norberto Gomes.

Assim, neste sábado, dia 13 de Junho, pelas 18h00, “num espaço ao ar livre com todas as condições de segurança que são recomendadas pelas entidades oficiais e de saúde, e depois dos estudos feitos por várias instituições internacionais sobre as possibilidades da actividade musical nesta ‘nova normalidade’, a Madeira Camerata, agrupamento da Orquestra Clássica da Madeira, apresenta um momento musical dedicado a cerca de 30 utentes desta instituição secular da nossa Região, que nos inspirou particularmente pela sua ‘Missão’, ‘Praticar a Solidariedade Social, concretizada nas Obras de Misericórdia corporais e espirituais’”, afiança ainda.

Este momento musical “com uma selecção adequada que abordará os grandes compositores da história da música, contará também com uma apresentação dos instrumentos de corda que integram uma orquestra”, acrescenta Norberto Gomes. “Neste momento difícil que atravessamos, acreditamos que com o empenho e contributo de todos, em consciência e responsabilidade, iremos ultrapassar esta fase e sairemos todos mais fortes. Estamos aqui para dar o nosso melhor, temos um bem precioso para oferecer, um bem de toda a humanidade, a música”, garante, em nome da Orquestra Clássica da Madeira