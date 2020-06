Rita Rodrigues comenta obra ‘Querido Amarelo’ de Miguel Ângelo Martins

O projecto cultural ‘Em viagem’ comentada, lançado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, prossegue hoje, 16 de Junho, com Rita Rodrigues no papel de comentadora da obra ‘Querido Amarelo’, de Miguel Ângelo Martins.

Recorde-se que o projecto nasceu com o intuito de divulgar em vídeo, as 22 obras de artistas plásticos madeirenses que fizeram parte da exposição “em viagem” , exposta na Quinta Magnólia - Centro Cultural.

Miguel Ângelo Martins nasceu no Funchal em 1976, estando actualmente em salamanca, Espanha, onde vive e trabalha. Estudou Artes Plásticas na Madeira e licenciou-se em Belas Artes, pela Universitat Politècnica de Valência, tendo uma prática artística centrada na pintura como matéria e conceito.

O seu interesse pelos livros de artista leva-o a editar a maioria dos seus projetos em formato de livro.

Participou em várias exposições e residências artísticas, em Portugal e Espanha.

Rita Rodrigues é doutorada em Estudos Interculturais pela Universidade da Madeira. Mestre em História / variante História da Arte pela Universidade da Madeira. Licenciada em Artes Plásticas / Pintura pelo Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira.

É investigadora integrada do ARTIS (Instituto de História da Arte / Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) e membro do CIERL – Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira e desenvolve investigação na área da pintura, imaginária e talha dos séculos XVI-XIX, e da encomenda artística, no Arquipélago da Madeira. É autora de artigos em dicionários, revistas, catálogos e guias patrimoniais, sobre História da Arte (Artes Plásticas), Educação (Artes Visuais) e Poesia. Tem colaboração na logística de exposições na Madeira e Portugal Continental. Como artista plástica expõe desde 1982.

Os vídeos que fazem parte deste projecto cultural encontram-se disponíveis no canal ‘Cultura Madeira’, em https://www.youtube.com/channel/UCzMKf7rk709MP4roem_gHnQ