O projecto ‘Crescer a Cantar’, da autoria do professor José Carlos Bago D’Uva, está disponível nas plataformas digitais através do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira e da Direcção de Serviços de Educação Artística da DRE. Contém cerca de três centenas de vídeos, canções e exercícios em ficheiros digitais e é disponibilizado de forma gratuita em https://cresceracantar.madeira.gov.pt/dvd

O público terá acesso a um conjunto de aplicações, metodológicas e programáticas, para a prática do canto colectivo em contexto escolar e coros, resultado da compilação de diversas práticas e técnicas experimentadas, implementadas e difundidas pelo autor, desde o ensino pré-escolar até aos coros adultos com que trabalhou durante mais de 10 anos como Coordenador da Modalidade Artística de Canto Coral escolar na Região Autónoma da Madeira (até ao ano lectivo de 2016/2017).

José Carlos Bago D’Uva sisntetizou a sua experiência técnica, pedagógica e científica como professor de educação musical, preparador vocal e director coral, ao longo dos quase 30 anos de carreira profissional e artística.

Editado em livro no ano de 2017 como o 3.º volume da colecção ‘Contributos e ideias para a educação artística’ e igualmente disponibilizado em formato de e-book, este projecto é, segundo o autor do seu prefácio, “uma grande síntese da pedagogia e didática do canto”.

José Maria Pedrosa Cardoso salienta, ainda que “de modo certeiro, Bago d’Uva vem explicar aos pedagogos o caminho para a vida, a cantar”. Organizado por 10 níveis, desde o elementar até ao mais avançado, com exemplos práticos de actividades e documentos de apoio à prática docente, este projecto é, ainda nas suas palavras, “um verdadeiro modelo de exposição dos preceitos didácticos para o ensino e aprendizagem do canto colectivo” pois permite que “uma escola empenhada na sua prática pedagógica” ganhe, “através do canto coral, novas dimensões. A música será respeitada como arte/ciência, capaz de emprestar entusiasmo e vitalidade à juventude, estimulando valores como são a convivência, a colaboração, a consciência integradora da sociedade, a beleza cantada por todos os artistas”.

Autor do projecto ‘Crescer a Cantar’

José Carlos Bago d’Uva é Mestre em Educação Musical. Iniciou a docência em 1987 e desde então, dirigiu vários coros e frequentou cursos de aperfeiçoamento neste domínio, em Portugal e no estrangeiro. Entre 2003 e 2014 exerceu em regime de Requisição na Região Autónoma da Madeira, tendo desempenhado as funções de Coordenador da Modalidade Artística de Canto Coral na Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia.

De 2010 a 2014 foi o responsável pelo projecto ‘Crescer a Cantar’ nas escolas da RAM. Foi Professor Assistente Convidado no Instituto Superior de Ciências Educativas. Orientou acções de formação e cursos no domínio da especialidade da Voz, Pedagogia do Canto Coral e ainda de Direcção Coral em contexto educativo, áreas em que regista vários artigos publicados.