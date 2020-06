$!Paulo Ladeira comenta obra de Mariana Marote

A iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, ‘Em viagem’ comentada, apresenta, nesta segunda-feira, a obra de Mariana Marote, com a colaboração de Paulo Ladeira.

Paulo Ladeira, Mestre em História e Cultura das Regiões – variante História da Madeira / História da Arte pela Universidade da Madeira (2005), é licenciado em Artes Plásticas/Pintura pelo Instituto Superior de Arte e Design – Universidade da Madeira (1998), com distinção com uma bolsa de mérito.

Desenvolve investigação na área da História da Arte, Cultura e Património, no arquipélago da Madeira, com incidência sobre os séculos XVIII – XX. Desde 2007 publicou alguns livros, artigos e roteiros.

Como artista plástico realizou alguns workshops, participou em três exposições individuais e em várias colectivas, desde 1995, com trabalhos na área da pintura, escultura, desenho e fotografia, tendo obtido alguns prémios a nível regional.

Mariana Marote, natural do Funchal, marcou presença na exposição “em viagem”, com a obra Insula, 2019 , utilizando vários materiais, como pedra, cestaria em vime e vinil autocolante negro.

Mariana formou-se em Arte Multimédia e em Fotografia pela Faculdade de Belas-Artes de Lisboa.

A sua investigação artística recai sobre técnicas e materiais ancestrais, como a madeira, o vime e a pedra e sobre as possibilidades de as enquadrar no contemporâneo.

Os vídeos encontram-se disponíveis nas plataformas digitais do Governo Regional, incluindo o canal youtube “Cultura Madeira”.