Palácio de São Lourenço reabre ao público na segunda-feira

Na próxima segunda-feira, dia 1 de Junho, o Palácio de São Lourenço reabre ao público.

As visitas a este monumento, condicionadas às recomendações das autoridades de saúde durante a pandemia da covid 19, serão por marcação prévia, com número limitado de visitantes, desinfecção de mãos, uso de máscara e distanciamento social.

Alguns espaços de menores dimensões estarão encerrados temporariamente e, no imediato, não haverá visitas orientadas ou eventos culturais presenciais, e não será distribuída informação escrita aos visitantes, como anteriormente.

Neste contexto, assume especial relevância um novo recurso tecnológico que a partir desta data será disponibilizado ao público nas visitas a este monumento. A aplicação para smartphone (APP compatível com iPhone, iPad e iPod touch) PALÁCIO DE SÃO LOURENÇO, executada pela Realizasom - Produção Audio, Lda., reconhecida pelo seu trabalho na área dos museus e património, oferece aos visitantes uma visita guiada a este monumento nacional, disponível em 4 idiomas (português, inglês,francês e alemão). Pode ser descarregada pelo visitante num ponto Wi-Fi indicado no início do percurso, com a vantagem de utilização do próprio smartphone e auriculares, evitando-se a partilha de equipamentos, desaconselhada durante a pandemia.

Assim que possível, os Serviços da Área Museológica do Palácio de São Lourenço voltarão a promover visitas orientadas, comentadas ou animadas presencialmente, bem como eventos culturais em parceria e com a participação alargada da comunidade.

Entretanto, além da disponibilização de informações e materiais educativos por telefone e e-mail, é retomado o atendimento pessoal, limitado a 2 pessoas, requerendo marcação prévia pelo tel. 291 202530 ou e-mail [email protected]