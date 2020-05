Orquestra Clássica da Madeira oferece concerto aos moradores do Bairro da Nova Cidade

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira oferece um concerto aos moradores do Bairro da Nova Cidade, em Câmara de Lobos, que foram sujeitos a medidas mais restritas de confinamento devido à cerca sanitária de que foram alvo. O espectáculo acontece, no próximo sábado, dia 30 de Maio, pelas 18 horas, com uma duração de sensivelmente trinta minutos.

Esta iniciativa está inserida no projecto ‘Orquestra Solidária’ e visa enaltecer o sentido cívico e de responsabilidade social demonstrado por aqueles moradores.

A concerto realiza-se no exterior do complexo habitacional, devendo os moradores assistir a partir das varandas das suas habitações, de forma a manter as medidas de distanciamento e protecção obrigatórias.

Esta é uma nova forma de convívio que a IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM pretende incutir nos seus inquilinos nesta altura em que a pandemia obriga a reajustamentos e à mudança de hábitos na Madeira e no mundo.