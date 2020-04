Organização do Summer Opening disponibiliza concerto de Plutonio no seu canal de Youtube

O Summer Opening está a publicar concertos no seu canal do youtube. ‘SO ReLive’ é a nova aposta do canal do festival em reviver alguns dos melhores momentos das últimas edições vividos no Parque de Santa Catarina.

Após a estreia na semana passada do concerto completo dos Wet Bed Gang, hoje será a vez de Plutonio.

Recorde-se que a estreia de Plutonio na Madeira foi um dos concertos mais aplaudidos da última edição, arrecadando inclusive uma nomeação nos Iberian Festival Awards para ‘Best Live Performance’.

Para ver ou rever na integra no Youtube ou no site oficial do evento.