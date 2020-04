O “Meu Herói és Tu” ajuda as crianças a combater a Covid-19

O livro “Meu Herói és Tu” começou a ser divulgado a semana passada, 9 de Abril, mas só há poucos dias teve uma versão em português. Este é “um novo livro de histórias que visa ajudar as crianças a entender e a chegar a um acordo com a COVID-19”, explica o Grupo de Referência sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Emergências Humanitárias do Comité Permanente Interagências (IASC GR SMAPS).

Foi “produzido numa colaboração de mais de 50 organizações que trabalham no sector humanitário, incluindo a Organização Mundial da Saúde, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas, a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e a ONG ‘Save the Children’”, idealizado para crianças dos 6 aos 11 anos de idade e “apoiado por especialistas de organizações globais, regionais e locais das agências integrantes do IASC, além de pais, mães, cuidadores, professores e crianças em 104 países”, informa no seu ‘prefácio’.

Refira-se que inicialmente não havia uma versão em português, tendo o DIÁRIO sido informado que estavam a ser ultimadas mais versões para outras línguas (actualmente 16). “Realizou-se uma investigação global em árabe, inglês, italiano, francês e espanhol para avaliar a saúde mental e as necessidades psicossociais das crianças durante o surto de COVID-19”, explica a nota. “Os resultados desta pesquisa foram utilizados para desenvolver uma estrutura de tópicos a serem abordados através da história contada neste livro”.

Assim, como produto final, “o livro foi compartilhado através da narração para crianças em vários países afectados pelo COVID-19”, sendo que o “feedback de crianças, pais, mães e cuidadores foi utilizado para rever e actualizar a história”.

Neste contexto, “mais de 1.700 crianças, pais, mães, cuidadores e professores de todo o mundo compartilharam connosco como estavam a lidar com a pandemia do COVID-19. Agradecemos a essas crianças, seus pais e mães, cuidadores e professores por responderem nossas pesquisas e influenciarem esta história. Esta é uma história desenvolvida para e por crianças de todo o mundo”, conclui.

Refira-se que o “Meu Herói és Tu” está devidamente licenciado, pode ser reproduzido, traduzido e adaptado para fins não comerciais, desde que seja citada adequadamente.

A versão traduzida em Língua Portuguesa e a revisão técnica esteve a cargo de Márcio Gagliato, PhD – Consultor Sénior em Emergências Humanitárias e Director (Operações) da Rede Internacional de Saúde Mental e Apoio Psicossocial – MHPSS.net; Inês Carolina Brás Ribeiro (Cruz Vermelha Portuguesa); Joana Soares Cordeiro Lopes (ACNUR) e Giovanna Monteiro Sidney (ACNUR).