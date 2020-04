“O meu coração partiu duas vezes: como fã da Eurovisão e como participante”, assumiu Elisa Silva

A madeirense Elisa Silva, que venceu o Festival da Canção 2020, esteve esta manhã no ‘Programa da Cristina’, na SIC, onde assumiu a sua tristeza por não poder participar no Festival Eurovisão da Canção, que acabou cancelado devido à pandemia que assola o mundo.

Elisa Silva mostrou-se grata por ter participado no festival organizado pela RTP1, mas confessou que chorou quando soube que não poderia representar o seu país no concurso europeu. Depois de cancelado festival, que se iria realizar em Roterdão, no próximo mês, a organização portuguesa decidiu que a canção vencedora deste ano não poderá representar Portugal na próxima edição. “Já disse isto: o meu coração partiu duas vezes. Primeiro como fã da Eurovisão, mas também como participante”, disse.

A jovem madeirense irá, no entanto, participar no programa ‘Eurovision: Europe Shine a Light’, no dia 16 de Maio, que vai juntar os vencedores do vários países participantes na Eurovisão, através de videoconferência, numa espécie de tributo aos artistas que deveriam ter participado no concurso.