Músico nigeriano Tony Allen morre aos 79 anos

O músico nigeriano Tony Allen, baterista e criador do género musical afrobeat, morreu na quinta-feira em Paris, aos 79 anos, contou o seu agente à agência de notícias francesa AFP.

“Ele estava bem, foi muito repentino. Falei com ele às 13:00 e, duas horas depois, ele estava doente e foi transportado para o hospital Pompidou [em Paris], onde morreu”, explicou Tony Prousset, acrescentando que “não se sabe exatamente a causa da morte”, embora não tenha sido devido à pandemia da covid-19.

Tony Allen foi o baterista e diretor musical do seu compatriota Fela Kuti, durante as décadas de 1960 e 1970, com a colaboração a resultar na origem do género musical afrobeat, uma mistura dos estilos jazz, funk, highlife e yorubá, que se tornou uma das correntes fundamentais da música africana do século XX.

Juntamente com Fela Kuti e o grupo África 70, Tony Allen gravou cerca de 40 álbuns, antes da separação dos dois nigerianos, após 26 anos de colaboração.

O músico britânico Brian Eno apelidou Tony Allen como “o melhor baterista de todos os tempos”.