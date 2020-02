Música, teatro e apresentações de livros este fim-de-semana na Fnac Madeira

Este fim-de-semana, a Fnac Madeira recebe música, teatro e apresentações de livros.

O cantor João Luís Mendonça actua a 28 de Fevereiro, pelas 19 horas,cujo concerto acontece em jeito de homenagem às canções habitualmente interpretadas nos grandes hotéis da Madeira. Esta será uma viagem ao som de Frank Sinatra, Elvis Presley, The Beatles, entre outros.

A 29 de Fevereiro, pelas 16 horas, acontece a apresentação do livro ‘Porque Vivemos’, de Kentetsu Takamori, Daiji Akehashi e Kentaro Ito, que será conduzido por Mauro Nakamura

Nesse mesmo dia, pelas 17h30, actua o jovem pianista Rúben Vieira.

Já, pelas 18 horas, realiza-se a apresentação da peça de teatro de Luíz Francisco Rebello, com encenação de Eduardo Luíz. O palco da FNAC será o ponto de encontro para a apresentação do mais recente trabalho produzido pela ATEF Companhia de Teatro.

No dia 1 de Março, pelas 16 horas, acontece a ‘Hora do Conto’, com Leda Pestana. A celebração da chegada da Primavera é o mote para o primeiro encontro que é destinado a pequenos e graúdos. Aos mais pequenos será entregue um cartão de participação com indicação dos vários eventos que decorrerão por cada estação deste ano. No final de cada evento, os cartões serão carimbados. Todos as crianças com presença confirmada nas sessões, estarão habilitados ao prémio final: um cartão compras FNAC no valor de 30 euros.

Nesse mesmo dia, mas pelas 19 horas, actua Marco Vieira. Com influências de alguns nomes, como Coldpay, Diogo Picarra, Robbie Williams e Rui Veloso, o artista estreia-se na Fnac acompanhado pelos músicos Carlo Rodrigues, Miguel Moreira, Ângelo Sousa e Renato Rodrigues.