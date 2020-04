Museus do Governo Regional convidam à participação em Oficinas da Páscoa

Os museus e espaços tutelados pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, continuam a proporcionar à comunidade um conjunto de actividades que visam “não só minimizar a quarentena às famílias residentes na Madeira e Porto Santo, mas sobretudo, aproximar os espaços museológicos, através da interacção das oficinas online”.

O Secretário Regional de Turismo e Cultura, entende que “esta é uma época de partilha familiar e que por força das circunstâncias, as crianças e jovens, confinados às suas residências, carecem de incentivos para actividades lúdico-pedagógicas, de índole cultural”. Neste sentido, considera que “os museus e instituições do Governo Regional têm um papel fundamental”, pois “apesar de terem as portas encerradas, mantém os seus espaços vivos e o contacto permanente com a população, criando ferramentas importantes, através das oficinas online, e interagindo com a população”.

Assim, os serviços educativos do Centro Cultural - Quinta Magnólia, onde permanece a exposição ‘Em viagem’, e tendo como base a instalação ‘Funny Tales’, do artista Ricardo Barbeito, pretende agora criar nova colecção. Neste sentido, o Centro Cultural lança o repto às crianças para que enviem fotografias dos seus peluches, de modo a que estas possam integrar a colecção online, a ser publicada nas redes sociais e posteriormente enviadas ao artista.

Já o Solar de São Cristóvão propõe o conhecido ‘Jogo da Memória”, fornecendo online, a página para imprimir, colorir e jogar. À semelhança dos restantes museus, o resultado final será divulgado nas redes sociais.

Por seu turno, o Universo de Memórias João Carlos Abreu comemora a época pascal com uma visita virtual à colecção da Casa, com particular destaque para as 26 peças alusivas à época, representativas dos quatro cantos do mundo.

‘Desenhar, fruir e comer’ é o novo desafio do Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, “com objectivo de proporcionar à família a confecção de bolachas, que têm por mote, o desenho inspirado em algumas das obras do museu”. Com apoio da receita para as bolachas, os participantes terão que efectuar a visita virtual ao museu, através da página do Facebook, tendo como prazo limite para o envio das fotografias, até 16 de Abril.

O Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira disponibiliza na sua página institucional, a reprodução da obra de Luísa Ducla Soares ‘Os ovos misteriosos’, com actividades de leitura e jogos, para os mais pequenos.

Quanto ao Museu de Fotografia da Madeira - Atelier´s Vicente, que já tinha lançado o desafio às famílias para criação de postais alusivos à Páscoa, tendo como base a fotografia de João Francisco Camacho, tem publicado na sua página de Facebook, os postais recebidos.