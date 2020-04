O Museu Nacional da Imprensa (MNI), assinala o Dia da Liberdade com a inauguração da exposição virtual ‘24/25 Abril nos Cortes’, uma iniciativa apoiada pela Associação 25 de Abril e da Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros.

A mostra, que abre às zero horas do dia 24 de Abril, evoca a ‘revolução dos cravos’ de 1974 pelo lado dos mecanismos censórios que vigoraram em Portugal durante 48 anos (desde 1926) e que foram liquidados pelo Movimento das Forças Armadas.

São apresentadas cerca de quarenta exemplos de como o ‘lápis azul’ foi transversal à rádio e televisão, aos livros, ao associativismo, ao cinema e teatro e à própria imprensa escrita.

A mostra apresenta também alguns dos cartazes icónicos surgidos logo após a queda do Estado Novo, bem como textos alusivos à libertação e à esperança trazidas pelos ‘capitães de Abril’.

A fechar a exposição, que tem a curadoria do director do Museu, Luiz Humberto Marcos, são apresentadas fotografias da presença dos ‘Capitães de Abril” Vasco Lourenço, Otelo Saraiva de Carvalho e Pezarat Correia, figuras emblemáticas da revolução, em momentos evocativos do 25 de Abril.

A exposição poderá ser visitada, até ao dia 30 de Setembro, em www.museudaimprensa.pt