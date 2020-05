Arranca esta sexta-feira, dia 15 de Maio, a primeira acção de auscultação aos agentes culturais, no âmbito da estratégia Funchal Cultura 2030.

“Queremos pensar a estratégia cultural num horizonte mais alargado, que não se guie apenas por um momento de celebração mas que reflicta as necessidades actuais e futuradas da cidade e dos seus agentes e responda aos desafios e ambições de uma cidade que quer fazer da Cultura um dos seus pilares de desenvolvimento, constituindo um guião para os próximos 10 anos”, realça a organização em comunicado.

‘Pensando sobre os Museus’ é pois o nome da iniciativa, que acontece hoje, às 18 horas, através das redes digitais do Museu Henrique e Francisco Franco.

A conversa -- aberta à participação do público -- irá juntar Esmeralda Lourenço (responsável pelo Museu Henrique e Francisco Franco), Raquel Fraga (responsável pela Galeria Marca de Água) e Ana Nóbrega (responsável pelo Museu da Baleia), e será moderada por Diogo Costa Goes (artista plástico e professor), numa semana que foi anunciado a reabertura ao público dos museus, monumentos, palácios e centros interpretativos com regras claras de higiene e segurança.

Esta visa reflecte também sobre o actual contexto de pandemia e sobre a forma como o encerramento forçado a todo o tipo de utilizadores e uma progressão lenta à normalidade, pode constituir uma oportunidade para desenvolver novos serviços para os museus.

Precisamente nesta linha, “a Network of European Museum Organizations, num inquérito que ainda decorre, apresenta o seguinte elenco de actividades que têm sido desenvolvidos, sem para que isso seja necessário pesados investimentos financeiros: programas de aprendizagem em linha, exposições em linha, passeios virtuais pelo museu, podcast de museus, programas de Youtube, boletins especiais, conteúdos das colecções disponíveis via Internet, trabalho com hashtags nos meios sociais, jogos, passatempos e concursos”, sublinha a nota da organização.