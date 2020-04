Inserido na iniciativa da Câmara Municipal do Funchal ‘A Cultura que nos Une’, o Museu Henrique e Francisco Franco lançará, a partir da próxima segunda-feira, 20 de Abril, um desafio a todos os funchalenses, de forma a ocupar, com criatividade, os tempos livres passados em casa.

O desafio terá a duração de quatro semanas, decorrendo até 15 de Maio, e consiste na recriação de uma obra de arte do acervo do museu, utilizando objectos que as famílias tenham em casa. A ideia é que a caraterização final do participante se aproxime o mais possível da obra original.

Segundo a Autarquia, as imagens propostas para este desafio semanal serão publicadas na página do Facebook do Museu todas as segundas-feiras. As fotos dos trabalhos desenvolvidos deverão ser enviadas por mensagem privada para a respectiva página, acompanhadas de nome, número de telefone e morada, até a sexta-feira da semana em questão.

Os melhores trabalhos de cada semana receberão em casa livros e serão divulgados nas redes sociais do Município.

Workshop de escrita criativa

Também a Biblioteca Municipal do Funchal associa-se à iniciativa ‘A Cultura que nos Une’, através de um Workshop de Escrita Criativa para jovens dos 13 aos 18 anos, com a escritora Valentina Ferreira, denominado ‘Escrever para Empoderar’.

O evento acontece no dia 30 de Abril, às 14 horas, e assenta nos temas ‘A minha voz na escrita’; ‘Textos para mudar o mundo’ e ‘O poder das palavras’.

As inscrições deverão ser efectuadas até dia 28 de Abril para o e-mail: [email protected], com nome, idade, endereço de e-mail e identificação do tema, sendo consideradas por ordem de chegada até ao máximo de 20.

A sessão será enviada em formato áudio, com proposta de alguns exercícios para posterior análise e os melhores textos serão publicados nas redes sociais do Município. Os trabalhos finais deverão ser enviados até ao dia 8 de maio para o email da BMF.

Recorde-se que a iniciativa ‘A Cultura que nos Une’, prevê dezenas de eventos e iniciativas nos próximos meses, para serem usufruídos pelos funchalenses na sua própria casa, em virtude da actual crise de saúde pública. Esta programação decorre nas redes sociais camarárias, com incidência nas páginas oficiais de facebook da Câmara Municipal do Funchal.