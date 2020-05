Museu da Baleia da Madeira comemora 30 anos com exposição virtual

Foi à 30 anos, no dia 28 de Maio de 1990, que o Museu da Baleia da Madeira, tutelado pela Câmara Municipal de Machico, abriu ao público.

Para assinalar a efeméride -- e uma vez que o quadro actual de pandemia não permite que este aniversário seja comemorado com a presença das “pessoas que têm marcado a História da instituição” -- a equipa do museu dedicou-se à concepção da exposição virtual ‘30 Anos do Museu da Baleia da Madeira’.

Assim, entre o Dia Internacional dos Museus (assinalado a 18 de Maio) e o dia do aniversário (28), na página do Museu, bem como nas respectivas redes sociais, serão partilhados diariamente conteúdos que fazem uma retrospectiva histórica das actividades mais marcantes desenvolvidas ao longo dos 30 anos da sua existência deste espaço dedicado à ciência e à educação.