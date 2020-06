Morreu Bob, o gato que inspirou livros e filme por mudar a vida de toxicodependente

Morreu na passada segunda-feira (15 de Junho), aos 14 anos, o gato Bob, conhecido pelo seu pêlo dourado, por usar um cachecol de lã e pelo papel que teve na vida do inglês James Bowen, que lutava contra a toxicodependência. A ligação entre o Bob e James inspirou vários livros e um filme.

Tudo começou em 2007, quando James, de 28 anos, era um sem-abrigo toxicodependente nas ruas de Londres. Num dos vários passeios pela capital britânica, viu um gato bebé que, como ele, vagueava sozinho, e adoptou-o. O animal passou a viver sobre o ombro do novo amigo e os dois tornaram-se uma dupla inseparável.

“O Bob salvou a minha vida. É tão simples como isso. Deu-me muito mais do que companheirismo. Com ele ao meu lado, encontrei o meu Norte e o propósito que me faltava”, escreveu James Bowen numa nota partilhada nas redes sociais, em reacção à morte daquele que é um dos felinos mais famosos do mundo.

“O sucesso que alcançámos juntos através dos nossos livros e filmes foi milagroso. Ele conheceu milhares de pessoas, tocou milhões de vidas. Nunca houve um gato como ele. E nunca haverá. Sinto que a luz da minha vida se apagou. Nunca vou esquecê-lo”, rematou.