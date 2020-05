Miguel Pires grava no Universo de Memórias e promove Visitas Cantadas’ nos museus

O Universo de Memórias foi o local escolhido para a gravação de Miguel Pires, no projecto do Governo Regional ‘Visitas Cantadas’.

Miguel Pires, músico profissional há 24 anos, faz actualmente parte de 10 projectos musicais na Madeira.

Nesta altura de pandemia, criou o festival on-line Quarantine Sessions.

No seu entender, a música é um “modo de vida” e um “alimento para a alma”.

A gravação do cantor e músico madeirense foi acompanhada pelo secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

Durante esta sexta-feira, decorrem as gravações na Casa - Museu Frederico de Freitas, com Sofia Almeida e à tarde, o Museu de Fotografia da Madeira é o local escolhido para o último registo, com Sofia Ferreira e Pedro Marques.

A estreia dos vídeos está marcada para 20 de Maio, nas plataformas digitais dos museus, bem como no canal Youtube da Direcção Regional da Cultura, ‘Madeira Cultura’.