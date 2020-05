A ‘Masterclass o Incrível Mundo dos Livros Pop-Up’ com a Mediadora de Leitura e Contadora de Histórias, Leda Pestana” esgotou as inscrições em apenas 3 dias. As mesmas deveriam decorrer até ao dia 29 de Maio. A oficina realizar-se-á no dia 11 de Junho, às 16 horas, através da plataforma Zoom.

Esta é mais uma das iniciativas Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal do Funchal, através da Biblioteca Municipal.