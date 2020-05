Madeirense reencontra antigo amor quase 20 anos depois

Um madeirense foi protagonista na estreia do novo programa da SIC ‘Olha Por Mim’, experiência social que promove reconciliações. José Agrela, natural do Funchal, foi ‘encontrado’ pela estação televisiva depois de Maria de Fátima, um antigo amor, ter concorrido a este novo formato no sentido de saber o paradeiro e, consequentemente, reencontrar aquela que tinha sido uma grande paixão da qual perdeu o contacto. Quase 20 anos depois voltaram a estar a juntos.

Ora, tudo começou quando José Agrela trocou três dígitos de um contacto telefónico. O “destino”, como o madeirense classificou, acabou por encaminhá-lo ao número de Maria de Fátima, natural da Póvoa do Varzim, mas à época a residir em Bragança.

“Ele disse o nome de uma senhora, mas era engano. Ainda assim, ele foi insistindo e depois quando ligava não falava. Só ouvia a minha voz. Ele é do Funchal e fomos sempre comunicando ao telefone. Comunicámos durante um ano e ao fim desse ano ele quis-me conhecer só que eu dizia que não, porque pensava que ele era casado. Mas, ele dizia que era solteiro. Para o provar disse-me que iria trazer uma certidão de nascimento, que me levou até Bragança”, contou Maria de Fátima, recordando que logo após esse primeiro encontro o madeirense ofereceu-lhe dois anéis e ainda uma boneca de porcelana que guarda até hoje.

Depois de ter adiado o regresso por uma semana à Madeira, José Agrela propôs que voltassem ao Funchal para estarem mais algum tempo juntos e depois voltarem em definitivo para Bragança. “Disse que ainda era muito cedo”, indicou Maria de Fátima. Nesta história toda, José Agrela regressou ao Funchal e mantiveram o contacto só que, entretanto, nunca mais trocaram qualquer palavra, visto que Maria de Fátima acabou por perder o telemóvel. “Queria refazer a nossa vida como tínhamos planeado. Nunca é tarde para ser feliz e sentirmos que vamos ser novamente amados por uma pessoa que nos pode amar também”, desabafou a poveira que é divorciada e tem uma filha.

“Pensava muito nela quando voltei. Neste momento, estou a viver na Madeira, sou viúvo e não tenho filhos”, contou, por seu turno, José Agrela, que acabou por aceitar o convite para o reencontro e depois de estarem três minutos frente a frente, sem dizerem nada, apenas a olhar nos olhos um do outro - conforme as regras do programa - ambos decidiram falar e colocar a conversa em dia. No final, acabaram por sair juntos da experiência de mão dada.