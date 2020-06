Madeirense Elisa Silva canta para crianças com cancro

A madeirense Elisa Silva, que venceu o Festival da Canção 2020, publicou um vídeo no Instagram, no Dia da Criança, onde aparece a cantar para as crianças com cancro. Uma iniciativa que está inserida num projecto da Associação Acreditar.

O tema interpretado chama-se ‘Sou Teu Amigo Sim’.

“Que a criança em nós nunca se perca. O país desconfina devagarinho, mas eu sei que as crianças com cancro não podem. Para ti eu canto”, escreveu na legenda do vídeo.

Recorde-se que Elisa Silva venceu o Festival da Canção 2020, com a música ‘Medo de Sentir’.