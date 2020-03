IVBAM promove workshop sobre artesanato de 9 a 13 de Março

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) pretende “dar continuidade às acções de protecção, divulgação e valorização do artesanato regional”. Neste contexto, irá promover, entre os dias 9 e 13 deste mês de Março, um workshop de embutidos em madeira, ministrado por Luz Ornelas, engenheira deste Instituto.

A iniciativa, que decorre na Oficina de Artesanato do IVBAM, trata-se de uma acção pedagógica de nível básico que permitirá aos participantes dar os primeiros passos numa arte centenária que consta da decoração de superfícies de madeira.

Um trabalho que se faz talhando, com o auxílio de uma serra finíssima, pequenos fragmentos de madeira de diferentes tonalidades, os quais são introduzidos e colados em aberturas feitas, com igual perfil, na madeira que lhe serve de suporte, sem a ajuda de pregos ou encaixes e com acabamento feito com auxílio de lixas. Esta técnica tem sido utilizada ao longo dos tempos no embelezamento de móveis, painéis, caixas com variadas finalidades e objectos decorativos diversos.

A Secretária Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural informa que, “dadas as especificidades desta acção, a procura e o gosto pela execução deste tipo de artes, as inscrições estão fechadas. No entanto, tendo em consideração a afluência, foi criada uma lista de espera para salvaguardar eventuais desistências, que também servirá de base para a promoção de futuras acções que já estão programadas”.