Idalina Sardinha comenta obra de Martinho Mendes

Idalina Sardinha aceitou o repto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e vai comentar esta segunda-feira, 22 de Junho, a obra ‘Procedimento de controlo’ que Martinho Mendes apresentou na exposição ‘Em viagem’ na Quinta Magnília - centro Cultural, composta por dois objectos escultóricos (ferro, tinta esmalte, folhas de palmeira entrelaçadas) e um vídeo de 15 minutos.

Idalina Sardinha foi Presidente do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira (2012-2017) e finalizou as suas actividades pedagógicas nesta Universidade, na qualidade de professora associada com agregação, tendo realizado, no âmbito de Estudos de Arte, doutoramento e pós-doutoramento. Integrou órgãos dirigentes da Universidade da Madeira (e em outras instituições de ensino) ao longo de toda a sua carreira.

Esteve durante 40 anos ligada à formação artística em diferentes níveis de ensino, à formação de professores e à direcção e realização de Mestrados e Doutoramentos na área das Artes Visuais participando em Júris de Provas Académicas e Concursos.

Participou com artigos referentes a questões relacionadas com as suas áreas de investigação, em revistas especializadas e colectâneas, participando também em congressos, encontros, painéis, colóquios e debates como conferencista, moderadora, apresentadora ou interveniente.

Investiga, actualmente, as práticas criativas e fruitivas mais recentes.

Principais ensaios: SARDINHA, Idalina – Arte e Pedagogia: no contemporâneo e actual.

Oeiras: Celta,2006; SARDINHA, Idalina – A Fruição da Arte, hoje. Lisboa: Celta, 2007

Martinho Mendes formou-se em Artes Plásticas, na Universidade da Madeira, e em Educação Artística, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.

Cruza a criação artística com os territórios da pedagogia, estudos insulares, ciências naturais, etnografia e espiritualidade.

Combina diferentes meios expressivos como a instalação, o desenho, a pintura e a fotografia.