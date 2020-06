Henrique Reinaldo Castanheira vence prémio literário UCCLA

O autor Henrique Reinaldo Castanheira venceu a quinta edição do prémio União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) de revelação literária com a obra “Heterónimo de Pedra”, anunciou hoje a organização.

Numa nota publicada no ‘site’ oficial, o júri do prémio enalteceu o texto do autor português, de 61 anos, constituído por pequenos contos que se interligam e que têm o tema da viagem como elemento central. A obra vai ser publicada pela Guerra e Paz, devendo chegar às livrarias em setembro.

O prémio literário atribuiu ainda duas menções honrosas, ao relevar a obra “Os Animais Mortos na Berma da Estrada”, um texto em prosa de Hugo Miguel dos Santos Pereira, de 36 anos e residente na Bulgária, bem como a obra em poesia de Tiago Manuel Martins Aires, de 37 anos, intitulada “Um Museu que Arde”.

Com candidaturas provenientes de 22 países, o júri -- que inclui professores e escritores de todos os países de língua portuguesa, entre os quais o cabo-verdiano Germano Almeida ou o brasileiro António Carlos Secchin -- salientou também a qualidade de outras duas obras que chegaram ao lote de finalistas: “42 Dias” e “Espelhos” das brasileiras Fernanda Nogas e Cátia Sena Hughes, respetivamente.