Grupo Teatral de S. Gonçalo deixa mensagem para o Dia Mundial do Teatro

Amanhã, 27 de Março, comemora-se o Dia Mundial do Teatro e o Grupo Teatral de S. Gonçalo fez questão de deixar uma mensagem, numa altura em que a efeméride é assinalada “no palco de cada casa”, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Em nota remetida à imprensa, o grupo escreve o seguinte:

“Tempos estranhos estes. Tempos estranhos em que se comemora uma arte maior no palco de cada casa.

O teatro é social. Teatro é socializar. Se actores, encenadores, cenógrafos, luminotécnicos, sonorizadores, maquinistas, pessoal de apoio, etc., são fundamentais, não há teatro sem público.

É pelo público que nos movemos. O devir, a força dos dias, trouxemos aqui. A esta encruzilhada onde o tempo e o estar assumem novos significados. Temos que perceber estes tempos. Perceber que há coisas que são bem maiores do que nós. E que só somos de muito se unidos. É altura de nós reinventarmos. Daqui para a frente nada será igual. E o teatro tem que estar na primeira fila da mudança”.

O estado de emergência e a pandemia de covid-19 limitam este ano as comemorações do Dia Mundial do Teatro às plataformas digitais.