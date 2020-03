Gilda Goes Ferreira, conhecida no mundo artístico por GILD, inaugura esta sexta-feira, 6 de Março, uma exposição de pintura no Museu Casa da Luz, no Funchal.

Gild nasceu na Madeira em 1931, entre a revolução e o armistício. Em 1959, frequenta a Escola de Belas Artes do Funchal, tendo por professor o Mestre Anjos Teixeira. Um ano depois, transita para a Escola de Belas Artes do Porto, onde estuda Escultura e Pintura.

Participa e ganha o concurso de Painel do Laboratório Paracélcia e, a partir daí, passa a expor o seu trabalho.

Casa com o Pintor José Peile da Costa Maya e abandona nesta fase o seu percurso artístico dedicando-se exclusivamente à família.

Regressa depois, em 1974, com a exposição de uma obra sua ‘O nosso Universo’ em colagem e pintura e uma exposição colectiva no Museu de Electricidade de Lisboa.

Em 1999, expõe alguns trabalhos de desenho e pintura a óleo e a pastel, na Biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian no Porto Santo, publica poemas na Antologia II, III e IV, Editora Minerva e promove o Curso de Desenho a Carvão e Pastel.

Em 2006, expõe no Museu de Eletricidade Casa da Luz e publica o livro ‘Pássaro no Florilégio’, na Editora Minerva. Prossegue com as obras “Pássaro no Florilégio II, III & IV ” Ed. Minerva e publica três trabalhos na antologia “Enigmas”, da Editora Sinaps.

Regressa agora ao Funchal para expor 30 obras que reflectem a sua personalidade forte e impactante. Dos tons claros e repletos de harmonia, passa para fortes pinceladas que marcam o seu trabalho.

A exposição ficará patente até 21 de Março, com entrada livre de terça a sábado, das 10h às 12h30 e das 14h às 18 horas.