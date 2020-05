Galeria Marca de Água reabre ao público a 18 de Maio

A Galeria Marca de Água reabre ao público, no próximo dia 18 de Maio, data em que celebra o seu terceiro aniversário e assinala o Dia Internacional dos Museus.

A direcção artística, a cargo de Raquel Fraga, destaca “a necessidade de um novo enquadramento da programação, adequando-a à nova realidade, no modo de interacção com os públicos, que todos os espaços culturais irão presenciar.” Deste modo, a galeria prolonga, pelos próximos meses, a actual exposição ‘Momentos’, de Fernando Ricardo.

A mostra foi inaugurada a 16 de Janeiro contou com a visita de mais de 3000 espectadores.

A galeria tem também a decorrer um concurso nacional de desenho infantojuvenil, intitulado ‘Desenhar a História’, a partir das fotografias de Fernando Ricardo. Este concurso de desenho é dirigido aos alunos do 1º, 2º, 3º ciclos e secundário.

Também para assinalar o Dia Internacional dos Museus, a Galeria Marca de Água participará numa conferência virtual, organizada pela Câmara Municipal do Funchal, no dia 15 de Maio, pelas 18 horas. A conversa intitulada ‘Museus em Reinvenção’, integra a programação da iniciativa ‘A Cultura que nos une’ e será transmitida através das plataformas on-line do município. A conversa será transmitida em directo, a partir do Facebook e Instagram da Câmara Municipal do Funchal. Participarão nesta conversa, a historiadora e directora artística Raquel Fraga e de Diogo Goes, professor do ensino superior e curador, ambos em representação da Marca de Água; entre outros oradores convidados pela autarquia funchalense.

Raquel Fraga directora artística da galeria destaca a “importância destas iniciativas, face às circunstâncias actuais para o reforço da actividade cultural e artística da galeria.