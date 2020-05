Funchal transmite concerto de Cristina Barbosa e Vítor Abreu em directo esta sexta-feira

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) transmite, esta sexta-feira, dia 8 de Maio, em directo pelas 21 horas, o concerto do duo madeirense Cristina Barbosa e Vítor Abreu.

Este é um espectáculo que está inserido na iniciativa ‘A Cultura Que Nos Une’, que conta com 40 eventos gratuitos a ser transmitidos nas redes sociais da CMF, durante os meses de Abril e Maio.

A actuação desta semana terá lugar na Sala da Assembleia Municipal, nos Paços do Concelho, e será transmitida, como sempre, através das páginas oficiais da Autarquia no Facebook (Câmara Municipal do Funchal) e no Instagram (funchal_municipio).

Perante a crise de saúde pública que a Região e o país atravessam, esta tem sido uma forma de dar palco aos artistas regionais, e de levar até casa dos funchalenses espectáculos diversificados e de qualidade, a partir de espaços municipais de referência.