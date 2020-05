Depois do tema ‘É Agora’, também em versão acústica, e do ‘Tão Longe e Tão Perto’, Fernando Tente prepara-se para lançar a música ‘Tudo Bem’.

Recorde-se que, no passado dia 7 de Maio, o DIÁRIO publicou uma entrevista com o artista, onde falou do seu novo projecto musical, lançado em plena pandemia.

As músicas e respectivos ‘videoclips’ de Fernando Tente estão disponíveis no seu canal de Youtube.