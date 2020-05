A fadista madeirense Beatriz Silva protagonizou um momento musical original no Mcdrive da McDonads, em Cascais.

A viver esta fase de quarentena com mais dois artistas, em Lisboa, Beatriz já conhecia este tipo de ‘performance’ utilizado em vários países e resolveu protagonizar um momento diferente numa ida ao McDonalds. Confessa que não estava à espera de tanto ‘feedback’ por parte do público, nem tão pouco uma “recepção calorosa e expontânea” dos funcionários da McDonalds que aplaudiram a iniciativa e se mostraram sensibilizados e algo surpresos com a actuação.

A letra foi escrita antes de sair de casa e reflectia na íntegra os pedidos que tanto ela como o amigo pretendiam adquirir, desde os hambúrguers, as bebidas e as sobremesas.

A jovem de 23 anos acredita que a quarentena e o isolamento social incentivam a criatividade. Enquanto artista, sente que a criatividade surge “naturalmente”, sobretudo agora, que tem passado os dias com mais dois artistas, mas sente que grande parte das pessoas “está a reinventar-se nesta altura de pandemia Covid-19 e a ver o lado positivo da situação”.

Natural de Câmara de Lobos, Beatriz Silva fez todo o percurso escolar em Lisboa, sem nunca ter perdido os laços com a Madeira, onde sempre passou as férias da Páscoa, do Carnaval, de Natal e de Verão.

Depois de ter terminado o 12.º ano, regressou à Madeira, onde começou a fazer espectáculos de fado. Entretanto conheceu a fadista Ana Moura que lhe aconselhou a cantar em casas de fado, em Lisboa.

Beatriz começou pela casa de fados mais badalada da capital, que foi o berço de muitos artistas de renome – ‘Senhor Vinho’, onde recebeu o seu primeiro cachet. Passou depois por outras casas, até que Ana Moura resolveu ser a sua madrinha do fado.

Actualmente é fadista residente no Restaurante O Canto, de Ana Moura e António Zambujo, onde canta fado, samba e músicas o mundo.

Apesar de viver e trabalhar na capital do país, Beatriz vem com frequência à Madeira, seja para espectáculos musicais ou para desfrutar de uns dias de férias, esperando poder voltar à ilha em breve, numa altura em que “as saudades já são muitas”.

O vídeo da actuação no McDonalds é já um sucesso nas redes sociais.