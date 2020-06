‘Em viagem’ comentada por Patrícia Sumares

A obra de Bárbara Sousa ‘Bruma’, acrílico sobre tela, é comentada nesta quarta-feira, por Patricia Sumares, no âmbito do projecto do Governo Regional, que teve o seu início no passado dia 11 de Junho.

Patrícia Sumares, licenciada em Artes Plásticas/Escultura pelo ISAD (Instituto Superior de Arte e Design da Madeira). Expõe desde 1994, participando regularmente em vários projectos individuais e coletivos na região e em Portugal Continental, de entre as quais se destacam: Escultura/Instalação - “Marca Madeira 97”- em representação do Instituto Superior de Arte e Design da Madeira (1997); “20 Anos de Artes Plásticas na Madeira” - Museu de Arte Contemporânea do Funchal, Madeira (2000); apresentação da instalação escultórica: “tu és pó e ao pó voltarás” na Reitoria da Universidade da Madeira, complementada com um debate sobre a Arte e o Poder (2015); intervenção no espaço de exposições do Centro Cultural John dos Passos com uma nova reinterpretação da instalação intitulada “tu és pó e ao pó voltarás II”, na Vila da Ponta do Sol (2016); seleção do seu projecto no concurso integrado no Festival Aqui Acolá, onde desenvolveu um ambicioso projecto de arte pública denominado: “Parede de Memórias”, na vila da Ponta do Sol (2017).

Em 2001 recebe uma Menção Honrosa na 2ª Edição do Prémio Henrique e Francisco Franco - Casa das Mudas.

Foi mentora do projecto da Galeria dos Prazeres, assumindo a responsabilidade de toda a programação daquele espaço cultural entre 2008 e 2012.

Bárbara Sousa nasceu no Funchal em 1985, é licenciada em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, desenvolveu formações de Ilustração Científica e Joalharia e partilha atelier com a pintora Guareta Sousa (http://www.exitartistas.com).

Os vídeos encontram-se alojados no canal ‘Cultura Madeira’.