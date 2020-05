Eduardo Jesus visitou Solar de São Cristóvão

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, visitou, esta tarde, o Solar de São Cristóvão e respectiva capela.

A capelinha acolhe, anualmente, as Festas de São Cristóvão, padroeiro dos automobilistas e viajantes.

Este ano, e devido à pandemia, as celebrações foram adiadas. Apesar disto, o Solar abriu as portas da capela, decorada com flores e que contou também com a presença de fiéis e do pároco do Piquinho, Padre Ramos

Refira-se que para marcar esta celebração, a página do Facebook do Solar apresenta, desde esta manhã e até 6 de Junho, a exposição virtual das Festas de São Cristóvão, com fotografias desde 1940 até 2019.