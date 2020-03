Eduardo Jesus diz que falar com Veiga Pestana é “aprender a construir uma Madeira melhor”

O Secretário Regional de Turismo e Cultura esteve reunido com Veiga Pestana que, aos 87 anos, continua a exercer a profissão de Guia Intérprete Oficial.

O encontro foi para Eduardo Jesus, “uma grande viagem sobre um passado que é de uma riqueza extraordinária para o presente e uma garantia para o futuro”, acrescentando que reunir com Veiga Pestana é “aprender a construir uma Madeira melhor”.

Segundo o governante, a dedicação de Veiga Pestana permite “aprender com quem viveu, sentiu e lutou por este destino turístico ao longo das últimas seis décadas”. Por isso, considerou “um privilégio” o contacto com a experiência acumulada por Veiga Pestana, entendendo-a como uma “oportunidade de elevada importância.”

Eduardo Jesus regista ainda, com muito agrado, a existência de pontos de vista comuns que convergem para a exigência que se coloca na qualificação do destino Madeira.

João Carlos Eiras da Veiga Pestana completa 88 anos em Outubro e continua a exercer a profissão de Guia Intérprete Oficial.

Em 1962 terminou o curso Superior de Guia Intérprete Oficial e de Correio de Turismo, com a melhor nota entre 15 concorrentes.

O jornalismo fez parte da sua vida – foi director do Comércio do Funchal, trabalhou para a Associated Press e Lusitânia, o que lhe proporcionou entrevistar e conhecer muitas personalidades famosas, experiência que transportou para o seu dia-a-dia, no contacto com os turistas que vêm à Madeira.

Fala de milhares de visitantes que lhe passaram pela vida e que continuam, já que neste momento, são os que desembarcam dos navios para um passeio de meio dia na cidade ou arredores. Português inglês, espanhol, francês e italiano são os idiomas que domina e faz questão de manter a sua ligação com as agências de viagens com quem trabalha há mais de 40 anos.

Considera os guias intérpretes oficiais da Madeira, os “melhores do mundo, bem preparados e que privilegiam o contacto pessoal”. O decano Veiga Pestana, acredita que os turistas vêm à Madeira pela informação correcta que lhes é dada. Teima em que “a qualidade é melhor que a quantidade” e que por isso, a Região Autónoma da Madeira, tem de continuar a preservar os excelentes serviços hoteleiros, a beleza natural, com os tão caraterísticos socalcos, a par de um belíssimo anfiteatro.

Veiga Pestana recebeu do Governo Regional, a Estrelícia Dourada assim como a Medalha de Mérito Turístico.