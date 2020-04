Dia Mundial da Dança também se festeja à distância

O Dia Mundial da Dança, que se assinala na quarta-feira, vai ser também celebrado à distância, com a apresentação ‘online’ de espectáculos, filmes, aulas e entrevistas, para levar ao público uma linguagem universal.

Instituído pelo Comité Internacional da Dança (CID) da UNESCO em 1982, o Dia Mundial da Dança é celebrado na data de nascimento do bailarino e mestre de bailado Jean-Georges Noverre (1727-1810), considerado um dos pioneiros da dança moderna.

Mesmo em quarentena forçada pelo combate à pandemia de covid-19, várias companhias e outras entidades do sector da dança quiseram festejar a data com iniciativas que podem ser desfrutadas nas plataformas digitais, como a Companhia Nacional de Bailado (CNB), a Culturgest, a Companhia de Dança de Almada, a Artemrede, entre outras.

A CNB comemora o dia do nascimento do criador do bailado moderno e autor da obra teórica “Lettres sur la Danse”, no quadro da programação #FicarEmCasaNaNossaCompanhia, com propostas desde espetáculos, contacto com os bailarinos e o seu quotidiano desde casa, propostas de outras instituições congéneres, ou até mesmo desafios para crianças e adultos.

Ao longo do dia, estará disponível no ‘site’ da CNB o filme de Cláudia Varejão “No Escuro do Cinema Descalço os Sapatos”, um documentário estreado em 2016 ,que percorre os bastidores da companhia.

Também no ‘site’ da CNB será lançada a compilação das últimas séries da colecção “Outras Danças”, que dá a processos, artistas e contextos associados aos espectáculos apresentados pela companhia.

Sem saírem de casa, os bailarinos estarão também presentes nos festejos através de um conjunto de entrevistas realizadas pela jornalista Cristina Peres, para dar a conhecer um pouco mais sobre esta profissão, como também a perceber as contingências que o actual contexto exige na vida destes profissionais.

Por seu turno, a cooperativa cultural Largo Residências, também em Lisboa, convidou a bailarina Leonor Keil a programar um dia de dança ´online´ com a participação de outros artistas em acções que decorrem de manhã à noite, com a partilha de um texto manifesto, vídeos, ´playlists´ de músicas, ´videolists’ de espetáculos e filmes, novas criações, e uma conversa com a jornalista e crítica de dança Claudia Galhós.

Do programa fazem parte filmes, espectáculos, um vídeo realizado durante a quarentena pelo Coletivo Venham Mais cinco + Osga, de Leonor Keil, Catarina Keil, e Ivo Nicolau, e um vídeo com detalhes, gestos e movimentos do confinamento dos bailarinos.

Nesta programação participam também, entre outros, Daniela Cruz, Carlota Lagido, Valter Fernandes, Marta Lapa, Félix Lozano, Vera Santos, Joana Providencia, Amélia Bentes, Allan Falieri, Romulus Neagu, Bruno Alexandre, Marta Cerqueira, Tânia Carvalho, Sandra Rosado, Pedro Correia Ramos, Victor Hugo Pontes, Rita Omar, Ângela Quintela, Amélia Bentes, Peter Michael Dietz, e Davis Freeman.

O documentário “Água” foi escolhido pela associação Artemrede para festejar o Dia Mundial da Dança, que segue o espetáculo “Vale”, de Madalena Victorino, e será exibido em ´streaming´, pelas 15:00, nos canais Youtube, Facebook e Instagram da Artemrede.

“Água” é um documentário de Eva Ângelo sobre o espectáculo “Vale” de Madalena Victorino, no qual cruza as águas do Tejo e as suas comunidades.

Este espetáculo da coreógrafa portuguesa, com música de Carlos Bica e coproduzido pela Terratreme Filmes e a Artemrede em 2009, envolveu pessoas vindas da dança, do teatro, da música e pessoas de comunidades locais de várias cidades, quotidianos e profissões, um total de 12 municípios envolvidos, desde Palmela, Alcanena, Moita, Lisboa, Sesimbra, Santarém e Tomar.

A companhia Quorum Ballet, por seu turno, vai apresentar ´online´ o espetáculo “Trio - Três coreógrafos Galili - Giggi- Cardoso”, disponível na plataforma Vimeo a partir das 21h30, até ao dia 3 de Maio, segundo a organização.

Este programa reúne três bailados de três coreógrafos com estilos diferentes, nomeadamente Itzik Galili, com “Until.With/Out.Enough”, Barbara Griggi, com “Excentric-Concentric”, e de Daniel Cardoso, director artístico da companhia, com “Mesa”.

A data vai também ser festejada às 21 horas, pela Culturgest, com a peça coreográfica “Cesena”, de Anne Teresa de Keersmaeker, que valeu à coreógrafa belga o Grande Prémio da Dança de Montreal.

O espetáculo será transmitido em ‘streaming’ na quarta, 29 de Abril, ficando disponível apenas até ao dia seguinte, no Facebook e no Youtube.

Em “Cesena” (2011), dezanove bailarinos e cantores exploram os limites das suas habilidades ao ponto de se fundirem, sendo impossível distinguir quem faz o quê.

Em Portugal, “Cesena” foi apresentado em 2012, no Alkantara Festival e na Guimarães Capital Europeia da Cultura.

No mesmo dia, a Companhia de Dança de Almada vai “entrar” na casa do público apreciador de bailado com um programa que incluirá a partilha de vídeos e actividades ‘online’, destinados quer ao público em geral, quer à comunidade de bailarinos e alunos com os quais a companhia está envolvida.

O público também terá acesso a uma aula de dança contemporânea, aberta a todos, dirigida por Vaclav Kunes, director artístico e coreógrafo da companhia checa 420 People, parceira do projecto europeu Clash!