Conservatório promove IV Concurso de Declamação de Poesia

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, vai promover, na próxima segunda-feira, 27 de Abril, o IV Concurso de Declamação de Poesia do Conservatório.

Dadas as actuais orientações de contingência, este concurso será realizado no ‘site’ oficial da instituição e apresentado ao público para que o mesmo possa fazer parte da votação dos trabalhos apresentados que decorrerá entre 27 de Abril e 4 de Maio.

Para votar basta clicar no botão por baixo do vídeo escolhido, sendo um processo “muito intuitivo e fácil de perceber” refere o presidente Carlos Gonçalves, adiantando que os vencedores serão depois conhecidos a 5 de Maio.

Numa altura marcada pelo distanciamento social, os alunos participantes quiseram mostrar, através da poesia e deste concurso, como a Arte os mantém unidos.

Esta actividade do serviço educativo da Biblioteca das Artes é organizada pelo Núcleo de Gestão de Bibliotecas, sob a alçada da Direcção de Serviços de Investigação, Comunicação, Edições e Formação do Conservatório e conta com o apoio do Serviço de Psicologia e Orientação, do Núcleo de Produção Audiovisual e do Núcleo de Edições e Artes Gráficas.

É uma actividade que se insere, também, no âmbito do projecto regional ‘Baú de Leitura’, da Direcção Regional de Educação.

Sobre o Dia Mundial do Livro que hoje se celebra em todo o mundo, depois de ter sido proclamado em 1995, na Conferência Geral da UNESCO, em Paris, Carlos Gonçalves recorda que este dia foi igualmente escolhido por assinalar o aniversário da morte de diversos autores conhecidos como William Shakespeare e Miguel Cervantes. Por isso, esta data tem vindo a ganhar novos objectivos e para além da homenagem mundial aos livros e aos seus autores, tem-se vindo a tornar num “incentivo para todos, principalmente para os mais jovens, no (re)descobrir o prazer da leitura”.

Assim, o serviço educativo da Biblioteca das Artes tem vindo a promover actividades para “estimular este prazer pela leitura e o interesse pela cultura dos seus leitores”, destaca Carlos Gonçalves, salientando que como biblioteca escolar do Conservatório, tem ainda a preocupação de “fomentar a curiosidade intelectual, o sentido crítico e a criatividade dos alunos e contribuir para as suas aprendizagens”, indo ao encontro das necessidades de conhecimento dos leitores e promover a literacia de informação da comunidade onde se insere.