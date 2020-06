Conservatório abre inscrições para XI Congresso de Educação Artística

Já estão abertas as inscrições para o XI Congresso de Educação Artística, um evento

promovido anualmente pelo Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

As inscrições podem ser efectuadas no site do evento, denso que os inscritos até dia 12 de Julho beneficiam de desconto.

O Congresso de Educação Artística, que assinala o início do ano lectivo, destina-se a todos professores, educadores, investigadores, estudantes, gestores e administradores educativos, artistas, animadores culturais, animadores de serviços educativos dos museus, agentes culturais e demais interessados nas questões educativas.

Operacionalizado pelo Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira em parceria com a Direcção de Serviços de Educação Artística da Direcção Regional de Educação, pretende ser, ano após ano, um momento de reflexão para unir interessados na temática geral da educação artística.

A XI edição do Congresso será organizada por vários tipos de sessões, a exemplo das restantes edições e com o objectivo de permitir o debate alargado sobre os temas escolhidos para o evento e a partilha entre os participantes. No entanto, dadas as contingências actuais excepcionais da covid-19, os momentos presenciais serão alternados com funcionalidades ‘à distância’.