Concerto do Quinteto de Sopros de Solistas da Orquestra Clássica da Madeira para ouvir este sábado

No próximo sábado, dia 7 de Março, pelas 18 horas, o Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, servirá de palco a um concerto protagonizado pelo Quinteto de Sopros Solistas Orquestra Clássica da Madeira (OCM), que apresentará um programa diversificado inspirado em Taffanel, Carrapatoso e Debussy.

O Quinteto de Sopros OCM é formado pelos instrumentistas solistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo da última década nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música.

Na flauta temos Ana Rita Oliveira, Daniel Cuchi no oboé, Francisco Loreto no clarinete, Tatiana Martins no fagote e Rúben Silva na trompa.

Os bilhetes par ao concerto custam entre 5 e 10 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 09 às 22 horas, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.