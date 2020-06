Concerto da OCM no Dia da Região conta com 60 músicos em palco e vários convidados

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) apresenta esta quarta-feira, 1 de Julho, às 21h45, o Concerto do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, numa iniciativa da Assembleia Legislativa da Madeira.

Com 60 músicos em palco, liderados pelo maestro Francisco Loreto, a performance musical da OCM realiza-se, este ano, num formato diferente, tendo em conta a Pandemia Covid-19.

Assim, num palco montado ao ar livre, o espectáculo será transmitido em directo pela RTP-Madeira e contará com conta com a participação de seis vozes da região: Miguel Pires, Vânia Fernandes, Cristina Barbosa, Elisa Silva, Diana Duarte e Tiago Silva, a que se junta a participação especial de Pedro Marques na guitarra portuguesa.

De acordo com Norberto Gomes, Director Artístico da OCM, algumas músicas interpretadas terão uma nova “roupagem sinfónica”, através de orquestrações feitas por Ricardo Dias e Francisco Loreto, especialmente para este momento.

Quanto ao programa, há uma mistura de inspiração regional, nacional e internacional.

Norberto Gomes destaca o “enorme sentimento de gratidão e partilha” pelo facto de a Orquestra voltar a “oferecer o melhor que tem para dar, a sua música, a arte e laços de afecto entre os seres humanos fazendo sobressair o seu melhor”.

O momento musical conta também com a participação de 13 jovens formandos do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, numa parceria de longos anos destacando a responsabilidade formativa da Orquestra Clássica.

Programa

SUMMON THE HEROES (“Convocar os Heróis”) – John WILLIAMS

Orquestra Clássica da Madeira

IMAGINE – John LENON (arranjo: Rui Massena)

Miguel Pires

GENTE DA MINHA TERRA – Mariza NUNES (arranjo: Tiago Machado)

Vânia Fernandes

POMBA BRANCA – Vasco de Lima COUTO/ Maximiliano de SOUSA (arranjo: Carlos Alberto Moniz)

Elisa Silva

PORTO SANTO – Libertino LOPES, Teodoro SILVA, Maximiliano de SOUSA (arranjo: Rui Massena)

Tiago Sena Silva

NOITES DA MADEIRA – Tony AMARAL (arranjo: Rui Massena)

Cristina Barbosa

LE PETIT PRINCE – Diana DUARTE (arranjo: Ricardo Dias)

Diana Duarte

AMAZING GRACE – John NEWTON/Tradicional (arranjo: Francisco Loreto)

Miguel Pires, Vânia Fernandes, Tiago Sena Silva

FORGET ME NOT – Diana DUARTE (arranjo: Ricardo Dias)

Diana Duarte

WHAT A WONDERFUL WORLD - Louis Armstrong (arranjo: Fedor Vrtacnik)

Miguel Pires

YOU RAISE ME UP - Rolf LØVLAND (arranjo: Mark Hayes)

Tiago Sena Silva

MEDO DE SENTIR – Marta CARVALHO (arranjo: Francisco Loreto)

Elisa Silva

SENHORA DO MAR – Andrj BABIC (arranjo: Sven Heinze)

Vânia Fernandes

I WILL SURVIVE - Freddie PERREN e Dino FEKARIS (arranjo: Fedor Vrtacnik)

Cristina Barbosa

WE ARE THE WORLD – Michael JACKSON, Lionel RICHIE (arranjo: Francisco Loreto)

Miguel Pires, Vânia Fernandes, Tiago Sena Silva, Cristina Barbosa, Diana Duarte, Elisa Silva