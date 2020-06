Carlos Valente comenta obra ‘Dentro da paisagem’ de Bruno Côrte

O projecto ‘em viagem comentada’, uma iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, prossegue nesta quinta-feira, 25 de Junho, com a apresentação da obra ‘Dentro da paisagem’ da autoria de Bruno Côrte.

A obra é comentada por Carlos Valente, professor de Estética e História da Arte e coordenador do Departamento de Arte Design da Universidade da Madeira (UMa).

Este é o 15 º vídeo da série constituída por 22 e que se encontra disponível em todas as plataformas do Governo Regional, entre as quais, o canal YouTube ‘Cultura Madeira’.

Sobre o artista:

Bruno Côrte nasceu em 1974 no Funchal, mas vive e trabalha em Lisboa. Tem formação em pintura e ilustração na Universidade da Madeira e na AR.CO, respectivamente.

Conta com vários prémios. Em 2008, venceu uma bolsa de viagem ao Japão atribuída pela Bienal de Cerveira, de modo a prosseguir com um projecto de pesquisa em torno da paisagem, um tema que tem vindo a pesquisar e explorar, quer na pintura, na instalação e mais recentemente com a fotografia.