Carina Mendonça expõe na Galeria Anjos Teixeira

A Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, promove uma nova exposição da artista plástica Carina Mendonça, com abertura programada para amanhã, 12 de Março, às 19h, subordinada ao tema ‘Identidades: mecanização do ser’.

Carina Mendonça participou em várias exposições individuais e colectivas com trabalhos onde utilizou materiais reciclados, diferentes linguagens críticas sobre o indivíduo e a conexa reflexão sobre o social.

Na sua linguagem, com forte recorte simbólico, interpreta a relação dos humanos com o universo, na busca do conhecimento e da essência das coisas. Quer a busca inquieta do autoconhecimento, quer o confronto com comportamentos e escolhas com impactos sociais, cruzam-se e dialogam na estética de Carina Mendonça.