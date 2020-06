Câmara Municipal do Funchal promove arte popular

A Câmara Municipal do Funchal está a promover uma série de ‘5 web episódios’, entre Junho e Agosto, dedicado à arte popular. A iniciativa realiza-se, no âmbito do programa ‘A Cultura que nos une’.

Os episódios que já começaram a ser gravados no Núcleo Museológico de ‘Arte Popular’, património do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, localizado no Centro Cívico de Santa Maria Maior, com Danilo Fernandes. Serão abordados diferentes temáticas, desde trajes tradicionais, ferramentas de linho e da lã, brinquedos tradicionais e transportes.

Os episódios têm como objectivo dar a conhecer o espólio do museu.

O primeiro episódio será sobre os trajes tradicionais e ficará disponível nas redes da Câmara Municipal do Funchal, no dia 3 de Junho.

Eis a programação

3 Junho: Camisas e ceroulas da noite de casamento e trajes tradicionais;

17 Junho: As ferramentas do linho e da lã;

8 Julho: Utensílios das cerealíferas:

22 Julho: Transportes a braçal e de tracção animal;

5 Agosto: Brinquedos tradicionais.